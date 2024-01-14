天氣冷不少人喜歡喝熱飲，但不注意溫度，當心食道癌找上門。腸胃肝膽科醫師錢政弘近日分享案例，曾有一名50多歲的女患者，平時喜歡喝熱咖啡，因為感到胸悶去看醫生，結果一檢查才發現整條食道燙傷脫皮，所幸化驗後沒有發生癌變，提醒民眾注意湯品飲品入口溫度，喝太熱或喝太快都不好。

醫師錢政弘在《健康2.0》頻道轉述個案，曾有一名女患者愛喝熱咖啡，卻經常覺得胸口悶，一度以為是胃食道逆流，直到照胃鏡才發現她的食道已經燙傷、脫皮，「上層黏膜已經整個脫落」，整條食道約長22公分全都脫皮了，連收治的醫師也驚訝「沒看過這麼嚴重的」，將脫皮切片化驗，所幸未發現癌細胞。

錢政弘指出，有研究數據顯示喝熱飲會增加食道癌風險，其中愛喝「非常熱」者，食道癌風險會增加1.9倍，「趁熱喝」即等待時間小於2分鐘，增加1.76倍，「喝得快」者則增加2.2倍，若一個月內被燙到超過6次以上為「常燙到」者，罹癌風險也會增加1.9倍，如果涵蓋以上行為，罹患食道癌風險將提升4.6倍。

錢政弘表示，2016年國際癌症研究中心已把高於65°C的熱飲、熱湯認定為「二級致癌物」，要如何得知熱飲是否超過65°C，只要溫度不會燙口，感覺可以吞下去，大概就沒有問題了。