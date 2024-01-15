去年9月，美國航太總署的探測船歐塞瑞斯號（Osiris-Rex），向地球投放了一具密封艙，裡頭裝滿小行星砂石樣品。但是尷尬的一幕來了，2個小碎石卡住了密封艙蓋，怎麼做都打不開。費時3個月，科學家終於突破了這個麻煩，可以開始研究裡頭的無價之寶，也就是來自貝努小行星(Bennu)的石礫與砂土。

太空網(Space.com)報導，密封艙是在去年9月降落在美國猶太州，完成了美國歷史上，首次的小行星樣本返回任務。原本預計裝上60公克就已經很不錯了，結果探測器超額完成任務，取到了70.3公克的砂石樣本，比目標多 10公克。

然而，科學家把密封艙放入手套箱內，準備徒手打開艙蓋時，卻發現2個小碎石(同樣來自貝努小行星)卡在艙口，而且手套箱內沒有合適的工具無法除去。這時科學家遇到2個難題，要是不顧後果的貿然撬開，可能會把地球物質汙染這些珍貴的樣本，所以過去3個月內，科學家一直想辦法，找合適的工具，來打開這個「寶盒」。

美國太空總署在1月10日發表聲明：「我們的工程師和科學家們，不知疲倦地工作了幾個月，設計、開發和測試新的工具，終於克服這一障礙。」

團隊設計一種非磁性的不銹鋼製鑽頭，這是手套箱內可使用的最堅硬的金屬。聲明稱，這些工具在排練室裡中進行了測試，以確保它們能夠達到所需的扭矩，而不會損壞鑽頭，或污染樣品。

一旦團隊完成拆卸，科學家就能夠對整個樣本進行稱重，以確定從貝努收集到的砂土總質量。影像專家還將在取走樣本之前。拍攝超高解析度的照片，作為「開盒」的檔案照。美國太空總署計劃在今年春天晚些時候，將部分小行星樣本分發給各國的科學界，共同進行研究。

貝努是一個典型的火星與木星之間的小行星，認為是太陽系形成之際，固體行星聚合後的剩餘材料，因此它可能是我們太陽系裡最古老的物質。因此，它可能就身負了固體行星(包括我們地球)的演化過程，對於小行星的資源調查，也有重要的線索。一些人認為，在太空時代來臨後，說不定可以到小行星上採取貴重稀缺的資源。