早在2013年就啟動交班計畫，以專業經理人制度為主的玉山金控10年來做了哪些事？為何2023年又特別開拔至日本京都向百年企業、古寺學永續經營？

台大管理學院教授李吉仁、新加坡國立大學教授Pasha Mahmood、美國維吉尼亞大學講座教授陳明哲、友達光電董事長彭双浪……，這樣亮眼的師資，可不是哪間大學的MBA（企管碩士），而是玉山金控與台大管理學院共同舉辦，用來培育高階人才的「玉山卓越學院領導梯隊培育班」。

「領導人總有卸任的一天，但一間公司要能夠永續經營下去，必須傳承的是核心經營理念。」說這話的，是專業經理人一路晉升至玉山金控董事長的黃男州。

千萬手筆辦學院 金控之最

除了黃男州、金控總經理陳茂欽等多位高階主管，都自玉山卓越學院結業。該學院自2013年開辦至今，除有國際頂尖策略管理學者授課，還有知名外商管理顧問公司合辦績效管理工作坊，共規畫專題、個案研討、小組實作、海外參訪等內容，且創辦人黃永仁、董總等經營團隊都全程參與，現已培育出153位領導梯隊人才，2022年舉辦的第四期，則有82位潛力學員。

其中，重頭戲的海外參訪部分，過去三期曾去過中國、新加坡，預計今年4月結訓的第四期，則在2023年11月，由黃永仁及經營團隊帶領百位經理人赴日本京都上課。行程除了在擁有19位諾貝爾獎得主的京都大學舉行講座，並參訪京瓷、島津製作所、西陣織Hosoo等三家老牌企業。

雖然玉山金未透露每期開辦卓越學院所投入的費用，但外界初估，總花費估計有上千萬元之譜，手筆之大應該也是金控之最。

長期參與國內金融業人才培訓的104人力銀行人資長鍾文雄觀察，目前中大型公司都會自行成立學院或送高階主管到外部學習，例如，到政大商學院成立的「菁英闊思會」上課，國泰金、中信金也有類似課程，但直接在公司內開課，有時更能夠抓住自己公司的企業文化，像玉山還特別轉換至不同的場域，到日本京都深入參訪，真的很少見，相信對開闊主管視野有很大幫助。

黃男州指出，日本是全世界百年企業最多的國家，而京都又是日本百年企業密度最高的城市，有3.6％的企業經營超過百年，讓玉山金控更想學習百年企業經營之道。