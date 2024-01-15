二○二四年一開年，全球股市在二三年大漲幅下，紛紛出現漲多回檔的走勢，二三年表現最好的美國股市，費城半導體指數在開年第一周大跌五．八％，Nasdaq 100指數也大跌三．○九％，標普五○○跌一．五二％，道瓊也跌○．五九％，美股領跌揭開二四年序幕。

二四年的第一周，全球股市幾乎都陷入跌勢，台股下跌四一一．六七，跌幅二．三％，韓股跌二．九％，日經跌一．一五％，而二三年跌最慘的中國深滬港股市仍持續下跌走勢，香港恆生跌三％，國企指數跌二．八％，深圳跌三．五％，上海跌一．五四％，深圳成分指數跌四．三九％，滬深三○○跌二．九七％。

中國股市跌勢加重

理論上，港滬深股市二三年表現全球敬陪末座，進入二四年在相對低基期中，理應有相對抗跌的表現，不過這個現象並沒有出現，二三年跌最重的深滬港股市在二四年不但沒有因為低基期出現抵抗力，反而是加重跌勢。在市場期待的元月行情中，深滬港股市率先破底，上海Ａ股最低跌到三○二一．六三，上證跌到二八七三．七一的新低，二○一八年指數在一六三六五的深圳成分指數一度和台灣的加權指數旗鼓相當，如今最低剩下八九一二．一三，而台股仍在一七五三五，滬深三○○指數也見到三二八三．三四的新低，香港恆生、國企指數仍然不斷向下探底。

像是在香港上市的美團，二一年元月最高漲到四六○港元，現在創了七○．四港元新低，在港股最高三○九．四港元的阿里巴巴，如今剩下六九．七五港元，京東從四二二．八跌到九三．三五港元，大家熟悉的知名企業，包括騰訊、嗶哩嗶哩、快手都跌到可怕的低價，而受到房地產泡沫衝擊的恆大系都跌成「仙股」，像一度漲到七二．四五港元的恆大汽車，現在只剩下○．二六港元；股價最高十九．一港元的碧桂園，現在只剩○．六五港元，接下王健林物業的融創中國從四九．五五跌到○．八七港元。港股迭迭走低，很多叱吒風雲的企業，如今都剩下殘值。

而當中國股市迭創新低之際，去年帶動ＡＩ狂潮的Nvidia率先突圍而出，元月八日Nvidia大漲三一．五六美元，股價創下五二二．七五美元新高，市值推升到一．二九一兆美元，到了元月九日，Nvidia又再度進擊，繼續上漲八．八七美元，盤中創下五四三．二五美元歷史新高，市值再推進到一．三一三兆美元，Nvidia大漲順勢拉起AMD、台積電、AVGO也有不錯表現，這是二○二四最大的亮點，而在二○二三年大展身手的比特幣仍有強勢表現。

看到這個景象，也給二四年開年一個明確的宣示，未來會是一個不對稱的時代，今年世界的格局，創新高與創新低市場會並存，Nvidia的ＡＩ浪潮可能是二四年最重要的科技創新主軸，而美國正在通膨降溫的路上，今年Fed將啟動降息，而中國不斷降息，卻走在通縮的路上，今年中國會把過剩產能外溢到全世界，受到中國產能過剩殺戮的產業，很可能會面臨很大的困難。

ＡＩ對華碩帶來什麼效應

二四年的投資，選股必須遵守幾個紀律原則，一是二三年美國費半指數已拉出六四．四％的大漲幅，那斯達克 100也大漲五三．八一％，在這麼大漲幅下，二四年要持續大漲有一定的難度，現在Nvidia破繭而出，也預告二四年的選股，ＡＩ會扮演重要角色，這種個股表現的格局會顯現在全球股市，像香港股市頻創新低，但過去一年，聯想集團卻從五．二六港元漲到十一．一港元，距離二一年的十一．六港元高點並不遠，這也意味了大多數企業都創新低，但仍有少數個股能夠突圍。

台股在年關前後，像華碩到五○二元、仁寶到四○．八五元、宏碁到五六．三元，這代表了二三年五月那一波是ＡＩ伺服器帶來的狂潮，這一次是AI PC的效應，這其中又以華碩的五○二元最具代表性，這背後也代表了股價的評價。

有別於一般ＰＣ代工大廠的股本都很龐大，像廣達股本三八六．二六億、仁寶四四○．七一億、宏碁三○四．七九億，華碩股本只有七四．二八億元，這種小股本企業通常都有高ＥＰＳ，在二一年ＥＰＳ高達五九．九八元，配出四二元股息。不過，那年華碩股價只有四二八元，回推本益比不到十倍，這也代表市場保守看待ＰＣ產業，而在二二年第四季及二三年第一季華碩調整庫存還出現虧損，一直到去年第三季單季ＥＰＳ回到十四．九四元，慢慢回復原來獲利，現在要看ＡＩ會對華碩帶來什麼樣的效應。

如果華碩每一季獲利回到高檔，二一年的目標達陣，市場會給華碩多少本益比？這是持有華碩股票投資人最關注的焦點，在過去的ＰＣ時代，代工股本益比都很低，這次從ＡＩ伺服器到AI PC，效應如果不斷放大，單是本益比回升，就會對股價帶來很大的變化！這次華碩、仁寶、宏碁率先起跑，有這麼一點味道。

另一個是企業的戰略布局，像緯創的變化，這些年董事長林憲銘大破大立，把中國生產基地賣給立訊，印度的蘋果代工基地也賣給塔塔集團，拉回到ＡＩ核心產業，這次ＧＰＵ伺服器又跟上輝達腳步，緯創在核心事業愈來愈聚焦，慢慢理出一個格局，儼然像是小一號的廣達，這個戰略布局改變，長線可能改變緯創未來的股價格局。（全文未完）

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