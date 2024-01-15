根據《財訊》雙週刊報導，2023年12月19日，台積電以一紙短短431字的新聞稿，宣布董事長劉德音將於2024年股東大會後退休，不再參加下一屆董事提名。同時，台積電董事會的「提名及公司治理暨永續委員會」宣布，將推薦副董事長魏哲家接任董事長。

過去在張忠謀任董事長時，每遇董事長、執行長人事變動，台積電幾乎都會召開記者會，由張忠謀親自回答各種問題。但這一次，台積電官方並未在第一時間說明，消息一出，各方傳聞不斷，許多分析將劉德音退休的決定和美國建廠的挑戰連結在一起。

宣布退休過程》 劉德音自己下的決定

對投資人來說，最關心的應該是，劉德音是第一個接下張忠謀董事長大位的人，台積電在他2024年退休時，台積電前景究竟如何？

《財訊》雙週刊經過多日約訪台積電相關主管、分析師和關鍵人士後發現，不只劉德音退休的原因和大家想的不一樣，台積電2024年的營運表現，很可能會出現先蹲後跳的成長行情。

外界比對2018年張忠謀宣布退休時的新聞稿內容，認為劉德音是「被台積電宣布退休」。對此，台積電表示，「新聞稿是劉德音親自看過、批准的，」同時指出，「差別在於，創辦人退休時，是先開記者會才有新聞稿，所以直接引述他的話，這一次是預告6個月後劉董事長退休。」關鍵就在「預告」兩個字。

這一次新聞稿中宣布退休訊息的「提名及公司治理暨永續委員會」，是劉德音上任後由他設立的；攤開委員會的組成，是由劉德音和台積電的獨董們一起做決定，魏哲家並不在這個委員會裡。台積電指出，「劉德音退休的決定，在內部已經討論好一陣子，11月的董事會也討論過，」在張忠謀交棒給劉德音和魏哲家時，制度設計原本就預留魏哲家升任董事長的選項，這次的宣布不能說是意外。

《財訊》雙週刊指出，2024年台積電將董監改選，台積電表示，劉德音任期即將屆滿，加上他將滿70歲，劉德音不認為他退休的新聞會有太多人關注，只要求要在退休前半年把消息公布出去，所以趕在耶誕節前發布。目前劉德音暫離台灣休假，「他要把退休的原因和感想，留著自己講，這是為什麼新聞稿會這麼短的原因」。