桃園一名男子阿德是14歲少女（A女）的父親，2021年10月到11月間，竟為了逞性慾而罔顧人倫，在住家房間內，對女兒親吻、揉胸及撫摸下體，經女兒以言語、逃離現場或掙扎等舉動，明確表示抗拒父親的侵犯行為後，仍將其衣服脫掉予以指侵，或要求女兒為其戴保險套後性侵得逞，以此方式強制性交共6次。

高院審理， 阿德坦承有與女兒性交共6次，但辯稱：我沒有對女兒強制性交，我都有問過她，沒有強迫她，她拒絕的時候，我就沒有繼續做下一步。辯護人則辯護表示，A女雖曾表示性侵過程中間有拒絕過、有跑掉，阿德將她押回床上等，顯然有使用強制力或違反其意願，但這僅是A女單一指述，似無其他補強證據可以證實。

A女則向法官表示， 有一天我放學之後，大約5點之後，他把我叫去房間聊天，然後開始聊生活日常，父親叫我坐到床旁邊，就開始脫我衣服，脫我的外褲及上衣，脫光我衣服後，還用手機播放「爸爸和女兒的色情影片」給我看，然後開始親吻我的胸部，撫摸我的胸部及下體，父親在放完影片後，就用手指插入我的陰道。

父親有帶保險套，是他叫我幫他戴的，之後叫我躺在床上躺好，他有把他的生殖器放進我的陰道內，過程中我有跑走，他又直接把我壓回床上；除了這一次以外，他還有其他次將他下體放入我的下體。

我父親用生殖器插入我陰道的整個過程，我是不同意的，我父親知道我不同意，其中有一次，那時候是下午母親不在家，因為前一天我有自殘，當天他要性侵我時，我有大哭說「我不要」再這樣，就是不要再被他性侵的意思，但是他還是開始性侵我。我每一次都有拒絕過他，我沒有因為想要繼續使用我的手機而答應他。

高院法官認，阿德對A女6次性交行為，均是違反其意願而為之，嚴重妨礙A女之的身心發展，甚至影響日後對正確兩性關係及家庭觀念之認知，所生危害甚鉅，阿德犯後否認犯行，迄今均未與A女達成和解或賠償損害，態度非佳。依犯成年人故意對少年犯強制性交罪，共6罪，各處刑3年8月。應執行有期徒刑7年6月。阿德不服提起上訴，最高法院日前駁回上訴，維持二審判決。

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