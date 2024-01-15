家住苗栗的一名23歲劉姓男子，2022年12月31日，與女友前往台中一家酒吧跨年，巧遇友人A女與其男友及另名友人，大家便坐在一起同歡飲酒。直到隔天凌晨3時許，劉男竟然趁門口人多推擠的機會，竟然意圖性騷擾，假意攙扶卻伸手撫摸A女胸部。

之後，A女前往店內廁所如廁時，劉男卻一路尾隨，進入同一間廁所並想把門關起來時，A女受到驚嚇迅速逃離現場。A女原本不想追究劉男的惡劣行為，沒想到，他又在舞池內多次觸碰臀部，A女因為不堪其擾，決定不再隱忍便報警提告。

法院審理，劉男對於碰觸A女胸部、臀部之犯行坦承不諱。法官審酌，劉男不思尊重A女身體自主權利，竟為滿足私慾，趁她不及抗拒之際，予以侵犯，考量劉男無前科，但尚未能與A女成立調解等。日前依法判決，劉男犯修正前性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

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