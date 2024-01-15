台北市一名劉姓女大生，2022年10月23日晚間10時許，搭乘公車時，懷疑李姓男子偷窺窺她，竟公然向李男比出「中指」，還用手機顯示「醜男、去死、看屁、老人、魯蛇」等字樣飆罵，李男事後對女大生提告求償。

法院審理，李男向法官表示，因為女大生的行為，導致他患有焦慮症、創傷後壓力症候群、急性壓力反應等疾病而需就診，支出醫療費用10000元，另請求損害賠償20000元，合計30000元。

法官考量，此案前雙方互不相識，當時女大生坐公車最後一排中間座位，卻公然向坐在同排最右側的李男比中指，並用手機向李男出示有輸入有侮辱字眼的畫面，女大生日前被依犯公然侮辱罪，處罰金8000元，可易服勞役。

法官審酌，李男主張因女大生之行為患有焦慮症、創傷後壓力症候群等疾病，請求醫療費用10000元，法官認，李男是在2023年2月2日初次就診，距離本案事發已逾3個月，診斷證明書所載的說明，也都是出於李男主訴，僅憑就醫紀錄，難以確定罹患疾病是因女大生行為所導致，此部分請求舉證不足，不予准許。

而李男另請求損害賠償20000元，法官認，李男精神上受有相當之痛苦，而受有非財產上之損害，與女大生加害行為有相當因果關係。日前依法判決，李男請求女大生賠償非財產上之損害以8000元為適當。