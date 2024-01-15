副總統賴清德贏得總統大選，有香港人向他喊話，指出2020年民進黨蔡英文總統順利在總統大選中取得連任，和香港反送中運動的深遠影響力脫不了關係，喊話賴清德「回饋」港人，為申請移居台灣的香港人移除障礙。

美國之音報導，2019年香港反送中運動爆發，2020年台灣成立援助港人的「台港服務交流辦公室」，報導引述移民署數據指出，港人來台「居留」及「定居」的人數在2021年達到高峰後驟降，居留人數減少將近2成，定居人數減少2成3。

根據移民署官網統計資料，2021年，許可居留台灣的香港人人數為1萬1173人，定居許可人數為1685人；2023年的許可居留人數為8945人，定居許可人數為1296人。

報導指出，有港人在台灣申請專業移民時遇到狀況，被額外要求補交台灣相關專業考試證書，或從事台灣相關工作的證明文件。

也有部分在台港人反應，申請移民時被刁難，尤其是被強制進行國安背景審查。事實上陸委會曾對此解釋，指出中國大陸民眾移居香港的人數眾多，基於國安因素，必須詳加審查。

化名「惠英」的港人表示，2020年蔡英文總統順利連任，外界普遍認為和香港反送中運動引發的影響有深遠關係，她期盼賴清德能「回饋」港人。

她說，有些香港人不一定想去歐美，有朋友申請到台灣，但花了許多時間都沒有成功，希望台灣能撤下一些關卡。