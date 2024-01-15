情侶同居一段時間，過年前大掃除，沒想到男友驚見一個神祕盒子，剛好女友不在家，打開來查看發現盒子裝的是「情敵」，男子相當驚訝，自認沒有表現不好，為何女友要買這個，而上網發問網友意見。

一名男子在網路《Zuvio》發文抱怨，他和女友同居一年了，因為要過年了，大掃除時在衣櫃內發現神秘盒子，打開來驚見「18禁的玩具」，男子相當驚訝覺得女友怎麼會買這個，而且自認為兩人床事沒有問題啊！女友也從沒在事後抱怨，男子心中充滿了疑問。

男子說，兩人交往了2年，啪啪啪的機率很高，自從發現「情敵」後，每次事後都會問他滿不滿意，她都笑開懷回應很滿足，過程中也感覺不出來有奇怪的地方，害他都不敢問有關神秘盒子的事情，男子陷入自我檢討的陰影之中，所以才上網發文提問。

而網友看到此篇文章，紛紛留言表示：「老實說自己來跟做是不同的爽感⋯」、「男生不是也會自己來」、「男生的性慾跟能力會隨著年齡增長而下降，女生剛好相反⋯」、「太可愛了，別想太多」、「感覺樓主想太多，現在女生自己來本來就是正常現象！這就好像女人抱怨自己的另一半，在一起了爲何還要偷偷看A片打手槍一樣⋯⋯ - Zuvio 校園」，希望男子看完網友回應，可以慢慢走出神秘盒子的陰影。