星座專家唐綺陽分析1／15–1／21本周運勢，面臨冥王進水瓶，感受時代的改變，嘗試挑戰、突破框架，人生有機會翻轉；同時也碰到日冥合相，影響到金牛、獅子、天蠍、水瓶的身體、金錢理財及事業層面，他們的生活及價值觀將發生改變。

星象影響：冥王進水瓶、日冥合相

12星座個別運勢：

【累的：巨蟹、處女、摩羯、水瓶】

巨蟹：有利海外事務但過程繁瑣，感情聚少離多適合獨處

處女：工作方面好事多磨，意識到戀愛問題趕緊改善

摩羯：凡事適可而止要當心過勞，戀情避免過度情緒化

水瓶：職場上處理金錢事務，與對象經歷價值觀磨合

【穩的：牡羊、雙子、獅子、雙魚】

牡羊：心思金錢花費在應酬上，感情方面當心爛桃花

雙子：事業點子太多帶來困擾，避免跟情人說教

獅子：改善個性上的弱點，重視對象給的改進建議

雙魚：被上司看好交付重任，與另一半走務實路線

【讚的：金牛、天秤、天蠍、射手】

金牛：回顧過去為生活做總結，感情上對浪漫無感

天秤：事業穩紮穩打保持進度，喜歡務實的對象

天蠍：有不錯的成果跟好消息，魅力十足桃花多

射手：大膽嘗試有突破性發展，風趣幽默受人欣賞