天啊！跟男友約會吃飯，爸爸硬要跟，如果是偷偷跟就算了，居然全程盯場，還進行身家調查，天啊！可以給我一點私人空間嗎？

一名女網友在網路《Zuvio》發文抱怨，自己已經20歲了，之前跟家人講說要跟男友去約會，爸爸聽到就表示他也要去，結果吃個飯，硬是要坐在旁邊，男友1個人坐對面，然後還一直問問題，問工作、問家庭、連對方爸媽做啥都要問，女網友抱怨的說，又不是要嫁老公，真的很誇張。

但女網友也表示，爸爸擔心前世情人的心情，她也懂，但是說實在有點太超過了，超過會變成過度保護，難道爸爸要一直保護到自己走不動嗎？真是受不了，大喊：「可以讓我自己出去闖創啊！」。

網友看到此篇抱怨文，紛紛留言表示：「我爸上次問我這次約會能不能跟」、「他是為了你好，你要不要坐下來跟他談談」、「我爸感覺也快了」、「我家跟你一樣，去學校做報告可以30分鐘一通電話」，家裡有女初長成，爸爸都疼女兒，其實家庭問題良好的溝通是必須的，凡事好好講，相信這位爸爸總有一天會放下的。