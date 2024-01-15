斷言賴政府新閣揆「他」希望最大！ 郭正亮驚爆：很有機會 @ChinaTimes

民進黨總統當選人賴清德預計於5月20日就職，新閣揆熱門人選有總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、賴清德國政顧問團召集人鄭麗君與高雄市長陳其邁等人。對此，前立委郭正亮14日就表示，「目前我認為林佳龍希望最大，最有機會補上這個位置」，引發討論。

郭正亮14日在政論節目《新聞大白話》中表示，「在陳水扁當兩屆總統的時候，那時候部長是很容易陣亡的，因為只要有人對你不滿，就會把消息洩露給在野黨，讓在野黨來鬥你，你撐得住嗎？這跟蔡英文不一樣，蔡英文當兩屆國會都過半，光是民進黨就可以護你的官位」，郭正亮說，「但現在不是，現在你民進黨立法院不是多數，你只要有什麼料被爆到在野黨那邊，就無路可逃」。

郭正亮坦言，「而且目前看起來行政院長不可能是鄭麗君，因為鄭麗君不懂財經，行政院長一定要有當過市長的能力，所以林佳龍、陳其邁都有可能」，郭正亮接著說，「但陳其邁還在任內，就是會比較不方便，目前我認為林佳龍希望最大，鄭文燦是協調性很強，我覺得不太可能他當行政院長，因為這對民進黨來講就權力太集中了」。

郭正亮最後更直言，「鄭文燦跟賴清德本來就是競爭關係，當有一個人得到主位之後，另外一個人就要讓開，目前看起來我認為是林佳龍最有機會補上這個位置」。