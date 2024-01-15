【全程字幕】盧秀燕輔選有功將成藍營共主？ 徐巧芯驚曝「這事」：雙母雞魅力大 @ChinaTimes

2024年總統大選結束，由民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019萬票數獲勝，得票率為40.05%，而被問到台中市長盧秀燕是否有可能參選2028總統，前立委郭正亮14日就表示，「現在講2028太早了，我覺得盧秀燕應該會先認真把台中市長做完，盧秀燕很聰明」，引發討論。

郭正亮14日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「現在講2028太早了，我覺得盧秀燕應該會先認真把台中市長做完，因為目前國民黨看不出要改組領導層的跡象，也很難說國民黨這次是敗選，因為每一個黨都有贏的部分，也有輸的部分」，郭正亮也坦言，「盧秀燕是很聰明，做了一個戰略性的押注，那個過程有點複雜，我認為只要是藍白合氛圍不錯的地方，民進黨都感受到空前的壓力，所以你就知道藍白合是一股多麼可怕的力量，所以2028當然要看柯文哲和民眾黨未來的發展」。

郭正亮也說，「柯文哲2028一定會選，但你還要重蹈覆轍嗎？假設國民黨是盧秀燕，那你還要跟盧秀燕鬧開，還要這樣三腳督嗎？這就幾乎篤定賴清德就連任，因為那時候賴清德是現任總統，籌碼比現在還多」，郭正亮認為，「盧秀燕處理人際關係比較高明，她政通人和很明顯，各種社會關係都做得不錯」。

郭正亮最後也說，「我坦白講，雖然賴清得打破了記錄，讓民進黨的8年執政可以延續，但賴清德也可能創下另外一個紀錄，就是他只能當4年」。