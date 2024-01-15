2024年總統大選結束，由民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019萬票數獲勝，得票率為40.05%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日就表示，「如果兩年內，國民黨沒辦法把年輕人的心拉回來的話，會發生什麼慘劇？兩年後九合一選舉就變成這次2024的三腳督，會複製在地方選舉，連盧秀燕的台中都要輸掉，國民黨會變成地方在野黨」，引發討論。

吳子嘉14日在網路節目《董事長開講》中表示，「國民黨是一個年輕人不願意投票的政黨，這是事實，所以需要藍白合，經歷這一次選舉之後，年輕人下一次還是不會投給國民黨，這是國民黨的重大危機，而國民黨的領導人沒人把這問題講出來」。

吳子嘉更提到，「如果兩年內，國民黨沒辦法把年輕人的心拉回來的話，會發生什麼慘劇？兩年後九合一選舉就變成這次2024的三腳督，會複製在地方選舉，連盧秀燕的台中都要輸掉，國民黨會變成地方在野黨」，吳子嘉直言，「年輕票不來，就是注定在野到底，就會被柯文哲勒索」。

吳子嘉最後也說，「國民黨面對問題要重新、徹底檢討，要打掉重練，把年輕人的抓回來，開始跟年輕人互動，每個月都要辦網路見面會，到處跟年輕人互動，幫年輕人的忙，年輕人跟你互動好的時候，你就好了」。