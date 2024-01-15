2024總統大選落幕，賴蕭配當選中華民國正副總統，不少人歸咎於在野不能整合導致雙輸。關於藍營選後檢討，前立委蔡正元14日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，自己一直主張國民黨要年輕化，並不是老人不好，像桃園前代理縣長黃敏恭，就不會亂出頭張牙舞爪，默默幫黨固樁拜票。但國民黨新北市圍繞在侯友宜身邊那一掛人，腦筋都昏頭了，還要放話說侯在北部可贏百萬票，結果北北基桃輸9萬票，有病真的要吃藥治療。

蔡正元質疑，「我公開講，新北市那些國民黨的一些人，腦筋都昏頭了！還要放話說，侯友宜在新北市可以贏幾萬票、幾萬票？要不要拿紀錄出來看？」郭正亮提到，是說北北基桃要贏100萬票，結果輸9萬票。蔡正元說，「這些人是誰？我跟你講，你這種玩法根本贏不了好不好？但是他們不聽啊！」他們不願意面對客觀的事實，明明有病，不去治療，不吃藥，還要整天跑出去吹風淋雨，就是會有這種結果。

蔡正元強調，這個體制、這種SOP、這個模式、這種人選不檢討，國民黨以後怎麼爬得起來？「所以我為什麼一直主張國民黨要年輕化？把黨的命運交給年輕人，就是這個道理嘛！不是說老人不好，坦白講，國民黨很多老人讓我很欽佩啊！他自己不出頭，不去在那邊張牙舞爪，默默地為黨工作。桃園做過代理縣長的黃敏恭，拎著便當到處拜票，那些里長一個一個去拉攏，他做人又很柔軟，不會整天在媒體鏡頭前面吹牛。」

旁邊媒體人黃揚明提到，這次國民黨桃園就選得還不錯。