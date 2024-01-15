2024總統大選落幕，賴蕭配當選中華民國正副總統，不少人歸咎於在野不能整合導致雙輸。關於藍營選後檢討，前立委蔡正元14日在《麥玉潔辣晚報》節目直批，國民黨主席朱立倫當時要推藍白合，就是新北市還有金溥聰這兩掛人在擋他。還有前總統馬英九推動藍白合時，金溥聰還發動所有的宣傳機器去攻擊馬英九，自己當時很寒心，金溥聰一輩子靠馬英九吃飯，沒有馬英九金溥聰根本是小草，還攻擊馬英九？有良心嗎？

「侯友宜旁邊不是幾個，整天幫他吹牛嗎？我們在新北市要大贏多少？」蔡正元說，「不能這樣子操弄...整天哄著你開心啊，讓侯友宜在那種暈暈的狀態下去選舉啊！（郭正亮：他新北市也輸）輸啦！你有什麼話講咧？就是你文宣也輸，組織也輸，候選人的競選狀態也輸，所以這個不能不檢討！當然我知道朱立倫在提名，當時也沒有別的人選，但朱立倫要推藍白合，誰擋他的？就是新北市這一掛人！還有金溥聰這一掛人！」

蔡正元提到，馬英九當時要推動藍白合，自己這個是小咖在呼籲，馬英九就真的去推動。他去推動的時候，金溥聰還發動所有的宣傳機器，去攻擊馬英九！「大家都看到了吧？我當時很寒心！我說你金溥聰一輩子都靠馬英九吃飯，沒有馬英九，你金溥聰根本是小草！可是就是這種時候，你還敢攻擊馬英九？你有良心嗎？」