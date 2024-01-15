2024總統大選落幕，賴蕭配當選中華民國正副總統。但立委選情方面，國民黨成為國會第一大黨，本次讓不少現任綠委翻車，其中雲林的蘇治芬落選堪稱一大冷門。前立委郭正亮指出，蘇治芬強的區是北港，丁學忠是虎尾，但丁學忠光在虎尾就贏了8千票，基層做這麼紮實，大概會做到選縣長為止。蘇治芬當過2次縣長，已不太想選，她想入閣，可是一直都沒得到機會，她那區又找不到強棒接棒，所以蔡英文就一直拜託她選。

郭正亮14日在《麥玉潔辣晚報》節目表示，「丁學忠，這一戰坦白講真的非常不容易！」主持人麥玉潔問：他沒有選舉經驗？前立委蔡正元說「兩屆的虎尾鎮長。不過他是在挑戰一座大山！」郭正亮說「對啊，蘇治芬耶！」他這個選區最大的是虎尾跟北港，蘇治芬是北港，他是虎尾。

「可是，他光在虎尾就贏了8千票！這個難以想像！」郭正亮提到，「坦白講蘇治芬我是認識的，蘇治芬從2020年就不太想選了，她就覺得說，她縣長已經當過2次了（麥：回來選立委）。她是想入閣啦！可是一直都沒有得到機會，她那一區又找不到強棒接棒，所以小英就一直拜託她選。」

郭正亮直言，她等於簡單地就這樣一直選下去，所以她這次落敗，當天晚上就立刻貼出臉書，說她人生到這裡的仗都打完了。「我覺得對她也是一種解脫啦！我覺得她也做夠久了啦！像丁學忠，基層做這麼紮實的候選人，我看會做到選縣長為止！不然這一區大概不容易有挑戰者了。」