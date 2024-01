郭正亮於大選前12月7日播出的《亮劍台灣》,分析葛來儀等3位學者的文章,指葛來儀曾撰文呼籲民進黨賴清德凍結台獨黨綱,還明確保留「和平統一的空間」,而台灣卻很少人注意到這個重點。另外,有觀眾問,「兩岸如果在民進黨手中統一,一些自以為台獨的支持者至少會比較認清事實;如果在國民黨手上統一,後續抗爭會比較麻煩!」郭正亮認為「非常有道理」!

郭正亮於這一集的《亮劍台灣》先說明,蔡英文是李登輝中華民國台灣化的思路,但傳統民進黨比較激進,是社會運動起家,主張廢除中華民國國號、建立台灣共和國,而賴清德和蕭美琴是屬於傳統民進黨。

郭正亮推測,美國跟中國大陸認為統獨議題已經進入危機管理階段,因此,葛來儀(Bonnie Glaser)、白潔曦(Jessica Weiss)、柯慶生(Thomas Christensen)3位學者,於2023年11月30日聯名在「外交事務」季刊發表專文「台灣與嚇阻的真正根源」(Taiwan and the True Sourses of Deterrence),呼籲賴清德如果當選總統,應該考慮凍結台獨黨綱。

郭正亮提到,美國總統拜登與中國國家主席習近平於2023年11月15日在舊金山舉行「拜習會」,中國大陸要求美方表態不支持「台獨」並停止武裝台灣,支持中國和平統一。

郭正亮認為,這篇文章就是美國對於中國大陸的回應,也就是「中美共管台獨」。但有一句話被台灣忽略,卻被楊永明教授點出來,非常重要。

郭正亮點出這句話,這篇文章明確保留「和平統一的空間」,希望不論美國或台灣,都要做出姿態,讓中國大陸相信和平統一是有可能的,「To deter war, Taiwan must allow leaders in Beijing to believe that peaceful unification remains possible.」(為了遏阻戰爭,台灣必須讓北京領導人相信,和平統一仍然是可能的)。

最後有觀眾問,「大陸應該會希望在民進黨執政下統一,畢竟在民進黨手中統一,一些自以為台獨的支持者至少會比較認清事實;如果在國民黨手上統一,後續抗爭會比較麻煩!」郭正亮認為非常有道理!如果是民進黨主政下兩岸統一,造反的人真的會比較少;如果是國民黨主政下兩岸統一,造反的人肯定比較多!