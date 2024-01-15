2024總統大選落幕，賴蕭配當選中華民國正副總統。但立委選情方面，國民黨成為國會第一大黨，本次讓不少現任綠委翻車，其中桃園鄭運鵬身為新潮流大將，還曾在前市長鄭文燦加持下競選桃園市長，但卻被國民黨新生代的牛煦庭給擊落。前立委郭正亮14日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，這等於是鄭文燦的力量徹底結束，難度很高。前立委蔡正元則指出，張善政、邱奕勝、黃敏恭三巨頭通力合作，把年輕人給推了上去。

「這次有更多的傳奇故事，主要是寫在那些大家比較不知道的人！」郭正亮提到，比如說台中、比如說桃園，「比如說牛煦庭才幾歲啊？」媒體人黃揚明表示，「對，牛煦庭也要列進去，因為擊敗鄭運鵬！因為鄭運鵬在2022選桃園市長，而且他等於是民進黨裡面新潮流的一個大將！」

黃揚明強調，所以在那個選區，他藍綠沒有那麼大的優勢。前立委蔡正元說，「那裡綠大於藍！」郭正亮說「那裡有點綠！」黃揚明指出，蘆竹鄭運鵬還領先牛煦庭，牛煦庭是在桃園區跟龜山區領先才贏的。

郭正亮直呼，「而且我現在才知道，馬治薇（同區無黨籍候選人）還拿到2萬票！所以不容易啦！」主持人麥玉潔說，而且桃園是6席立委全上！

郭正亮提到，有人出了一個哏圖，說是「張善政消滅了討厭的新潮流！」等於是鄭文燦的力量徹底結束，這難度很高！

蔡正元指出，桃園這一次，三個桃園巨頭都很努力，張善政、邱奕勝加黃敏恭，三個人通力合作，把這些年輕人給推上去了。