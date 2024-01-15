Detroit moves Bagley’s contract ($12.5M in 2024-2025) for two future second-round picks. Livers ($1.8M), Gallinari ($6.8M) and Muscala ($3.5M) are on expiring contracts. https://t.co/qRnVfR6JbJ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 14, 2024

搶在16日兩隊交手前夕，《ESPN》權威記者沃納洛斯基15日凌晨爆料，本季只拿3勝36敗墊底戰績的活塞，送出貝格利、利弗斯與兩個未來次輪選秀權(2025、2026年各1)，去跟巫師換回賈林納利與穆斯卡拉兩名今年夏天合約到期的球員，活塞能否透過這筆交易補強？或只想清出更多薪資空間？還需時間好好觀察。

35歲的義大利籍前鋒賈林納利，生涯待過尼克、金塊、快艇、雷霆、老鷹、塞爾提克、巫師等隊，2022年7月雖跟塞爾提克簽下兩年合約，卻遭遇左膝前十字韌帶撕裂重傷提前報銷，連一場比賽都沒幫塞爾提克打過，就在去年6月被塞爾提克把他跟穆斯卡拉送到巫師。

來到巫師之後，賈林納利明顯不被重用，更逐漸跌出輪替名單之外，2024年連一場都沒打過，場均7.0分、2.9籃板與1.2助攻，皆創除了菜鳥球季之外的新低紀錄，如今又跟穆斯卡拉被丟到活塞，或許他有機會頂上活塞原本最薄弱的大前鋒位置。

至於貝格利本季場均10.2分、4.5籃板，原本在活塞也始終沒有獲得穩定出賽時間，加盟巫師之後，或有機會出任先發中鋒賈福德的頭號替補，利弗斯本季則拿5.0分、2.1籃板，在前鋒眾多的巫師陣中，恐怕很難找到上場空間或機會，就看巫師接下來有何打算。