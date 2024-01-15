同學會現場大家年齡相同，為何有人臉上皺紋比較少，有人看起來就是比較老？長久以來，人們視皺紋為衰老過程的產物，日曬暴露於紫外線環境會令皺紋問題加劇。美國加州大學最近有了新發現，皮膚的細菌種類多樣，也可能是皺紋產生的罪魁禍首，但對於臉部皮膚而言並非百分百的壞事。這項發現可能為日後預防皺紋增生的技術指出一條新方向。

英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》日前報導，美國加州大學聖地牙哥分校微生物體創新中心（Center for Microbiome Innovation）與萊雅集團（L'Oreal）合作，針對13項有關膚況的研究，參與者為650名18至70歲女性。各項研究分別聚焦於特定一項影響皮膚的情況，例如魚尾紋、皺紋、水分流失等等，並且針對參與研究者臉上的細菌採樣。

研究人員發現，皮膚的微生物體多樣化程度高（意即有許多不同種類細菌）的研究參與者，臉上的魚尾紋也比較多。魚尾紋通常被視為皮膚老化的關鍵跡象之一。換句話說，棲息於皮膚的細菌種類愈多，眼週細紋愈多。

皮膚的微生物體與膚質有關。

不過，皮膚有更加多樣化的微生物體不盡然是壞事，臉上其他部位皮下的水分流失程度會比較低。水分流失會導致皮膚下垂、產生皺紋。

這項研究報告指出，此時判斷是否有辦法阻止魚尾紋增生或保持皮膚年輕，為時尚且過早，但的確為研究人員指引方向，更加了解細菌與其他微生物對皮膚的影響，對於辨認有關魚尾紋等明顯老化跡象新的微生物標記，具有突破意義，為更健康、更年輕的膚質技術開發，獲得重要的一步。研究成果11日發表於期刊《先端》（Frontiers）。

早先的研究發現，健康年輕女性臉上的細菌種類比年長女性少。年輕女性臉上的細菌以Cutibacterium acnes為主，這種細菌主要存在於毛孔，仰賴皮膚分泌的油脂生存。在這種情況下，皮膚健康無虞，若有其他細菌進入毛孔，毛孔可能會發炎。