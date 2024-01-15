英國有名17歲的少年在聖誕節期間出現咳嗽症狀，當下並未多加留意，豈料病情竟逐漸惡化，被醫生診斷出患有心臟衰竭，少年於日前接受了長達8個小時的手術，不幸的是沒有成功，現在則必須接受另次手術。由於家人難以負荷龐大的醫藥費及往返醫院的等等費用，所以親戚也建立了籌款頁面，希望能減輕一家的壓力。

據《每日鏡報》報導，17歲的克里斯托弗（Christopher Quinn）日前在上課及打工期間，開始感到不適，隨著病情惡化，克里斯托弗則於12日前往北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）醫院的急診室。豈料，狀況竟遠遠超出預料，因為被醫生診斷出患有心臟衰竭，且需要立即轉移到紐卡斯爾（Newcastle）的心臟病專科醫院。

對此，克里斯托弗的親戚露西（Lucy）表示，「他的心臟太虛弱了，他們擔心他活不下來」，他也透露，克里斯托弗於日前接受長達8小時的手術，不幸的是並未成功，現在則必須接受另次手術。

露西說，值得慶幸的是克里斯托弗的父母無時無刻都守在身邊，但隨之而來的也是難以想像的龐大費用，包括住院、往返醫院的等等支出，所以在很多人詢問捐款事宜後，他決定啟動GoFundMe籌款頁面，試圖籌集一些資金來幫助克里斯托弗一家。

露西最後則表示，「如果有人願意捐款，一點錢都會有幫助，我將確保所有的錢都直接捐給克里斯托弗一家，如果有額外的善款，我們將捐款給慈善機構。」

更多 CTWANT 報導