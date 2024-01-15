前立委林忠正在臉書發文，追念施明德。（圖取自林忠正臉書）

民進黨立委參選人賴坤成臉書談施明德辭世。（圖取自民進黨立委參選人賴坤成臉書）

陳文茜追念施明德。（圖取自陳文茜臉書）

前民進黨黨主席施明德去年底驚傳肝癌復發住進榮總加護病房，今（15日）凌晨傳出辭世，享壽83歲，北榮、前立委林忠正今日均證實訊息。施為1941年1月15日生，辭世日正好為其生日。

榮總今日6時已證實施明德死訊，稍晚會對外說明。榮總新聞稿寫到，施明德前主席於1月15日凌晨病逝於台北榮民總醫院，享壽83歲。院方尊重家屬的安排，提供必要的協助並妥善處理善後事宜。施前主席安詳辭世，家屬感謝社會各界的關心。

民進黨前主席施明德是台灣政治重要人物，他也是1979年美麗島事件總指揮。曾在蔣中正、嚴家淦、蔣經國和李登輝四位總統任內，三次以政治犯身分入獄，兩次被判處無期徒刑，累計坐牢時間近26年，被譽為台灣的「曼德拉」。

施明德曾擔任過立委，其著名事蹟包括2006年9月，以抗議陳水扁貪腐的名義，施明德帶領了一批政治、文化和社會菁英，在台北市以總統府為圓心，發動了一場「百萬群眾」包圍陳水扁的示威運動，「紅衫軍」造成極大聲勢，國際報導顯著，之後施明德也曾宣布參選總統。

施明德近年來健康情況不佳，去年底肝癌復發，媒體人陳文茜曾透露施明德在台北榮總救治。台灣民意基金會董事長游盈隆也曾於去年底在臉書呼籲民眾捐血。今年1月12日網路一度傳出謠言，傳出施明德病逝，台北榮總也為此發出聲明澄清。

曾與施明德共事過的前立委林忠正今日1時22分在臉書發文，追念施明德，林寫道：「Nori 生日快樂！但您也選擇這天告別了我們。在床邊望著您，我內心充滿無限的懷念和不捨！沒有您將我帶出象牙塔，我的生命不會充滿了驚喜和挫折！」「謝謝您，我永遠的主席！」

今年民進黨立委參選人賴坤成也在1時42分發文，「驚聞摯愛的舅公施明德⋯⋯很想去見他一面，但還要謝票。」

和施明德長年友好的媒體人陳文茜也在「文茜的世界周報」粉絲團證實此消息，並臉書放上她與施明德的過去合照。陳文茜臉書寫到，「2024年1月15日凌晨1:37分，永遠的革命領袖、黨主席、反貪腐運動家施明德閤上他的眼睛，辭別他深愛的土地和家人。」