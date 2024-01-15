綜藝節目《全員請上車》在1月5日時舉辦首映記者會，吳姍儒、納豆、江宏傑、哈孝遠、楊銘威等班底都出席，而在記者會結束後，時報周刊CTWANT巧遇哈孝遠走出電視台在等紅燈，200公分的大個子在路上非常顯眼，讓人很難不注意到他。

身高200公分的哈孝遠在路上相當顯眼。（圖／本刊娛樂組）

走出電視台時，哈孝遠仍穿著記者會時的紅色運動褲，但上半身套上毛衣，穿著看起來相當悠閒，他在等紅燈時一下滑手機，一下看著前方發呆，被路人認出也親切向對方揮手打招呼，綠燈亮起後，他便走進電視台對面的運動中心，結合他的穿著，看起來像是要去運動，畢竟過去是籃球員，又曾當過T1聯盟台灣啤酒英熊總經理，想必對運動依舊情有獨鍾。

曾是籃球員的哈孝遠也當過台灣啤酒英熊總經理。（圖／翻攝自哈孝遠臉書）

不過哈孝遠曾透露自己受痛風所苦，只要變胖、變瘦或太累都會導致痛風復發，去年台啤英熊與桃園雲豹比賽時，爆發嚴重鬥毆，兩隊球員板凳球員也一擁而上，形成大亂鬥，最後雙方總共12人被驅逐出場，但哈孝遠卻格外淡定在場外旁觀，賽後受訪時他先向大眾道歉，並說：「因為我有痛風，也只能坐在那裡，衝不上去。」幸好近年他開始正視自己的健康狀況，揮別不正常的飲食及生活習慣。

哈孝遠被爆因老婆娘家問題導致黑道找上門，讓他相當無奈。（圖／翻攝自哈孝遠臉書）

此外，哈孝遠先前被爆老婆瑄瑄與姊姊不合，又受到岳父母欠債牽連，遭黑道上門討債，一家人被「請出家門」，對於這個傳聞，他表示與老婆結婚後便開始租屋，過去是為了小孩上學方便搬去媽媽家，後來因為生活作息不同加上小孩學區問題，才決定搬出去住，而且住在舊家時從沒遇過黑道找上門，無奈說：「如果要躲黑道，要搬也是全家搬，我怎可能留我媽自己在那邊住？也太危險了吧！」

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