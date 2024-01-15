民進黨前主席施明德生日辭世 臉書最後貼文悲痛喊「10字」 @ChinaTimes

民進黨前主席施明德15日凌晨病逝於台北榮總，享壽83歲，結束了傳奇的一生。巧合的是1月15是他的生日，卻也在這天去世。他生前臉書最後一篇發文也曝光，讓人相當感慨。

施明德因肝病入住榮總，去年10月13日，他在臉書寫下「我是巴勒斯坦人，我哭泣」，表達對以巴戰爭的看法，與當時譴責恐怖主義的總統蔡英文形成鮮明對比，也因此引起網友激烈爭辯。

施明德對以色列針對巴勒斯坦人實施種族隔離制度已經關心多年，更曾在2019年7月前往當地進行「告別世界之旅」，也因此有感而發，寫下美麗島事件40周年感言，回憶自己反對極權，為台灣人民爭取人權的一生。

施明德為美麗島事件總指揮，曾3度以政治犯身分入獄，其中2次被判無期徒刑，坐牢將近26年，被譽為台版曼德拉。他曾撕毀前總統李登輝的特赦令，要求無條件釋放，也促使前者宣布美麗島事件判決無效，讓施明德時隔26年重獲自由，結束4年半的絕食，在過程中他被強迫插胃管灌食3000多次。