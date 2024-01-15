有讀者日前在車展捕獲野生蘇宗怡，有「車壇女戰神」封號的她，在車界果然人氣很高，當天她工作採訪，所到之處都有民眾圍觀搶拍，細看她真實身材，一雙神腿配小臉，是名副其實的九頭身美女，不時露出開朗燦笑，舉手投足還洋溢少女感，只能說非常不科學。

當天蘇宗怡四處拍攝賞車，很有操控魂的她，介紹價值四百多萬的硬派越野車，竟也毫無違和感，坐上駕駛座就開心得雙眼發光，愛車的真心表露無遺。她工作流程算是流暢又快狠準，靠在車頭再來個專業擺拍，親切地與工作人員互動，圈粉能力很強。

蘇宗怡坐上駕駛座，一臉興奮充滿幸福感，愛車的表情騙不了人。（圖／讀者提供）

蘇宗怡有著甜美童顏，看不出真實年紀，其實她去年就滿五十歲，兒子都二十一歲了。一雙超長美腿，就是她個人招牌，不只零贅肉，肌膚雪白無暇，堪稱無敵。她曾透露，長腿是遺傳自媽媽，雖然蘇媽媽身高不到165公分，比例和身材超好，連她都很羨慕。

日前她為了拍攝廣告，忌口暫時戒斷零食、飲料，整個人又更顯修長，每個人看到她節食成果，都猛誇「哇！好瘦，好好看」，此時，卻有一個人持反對意見，蘇宗怡分享：「今天回家，媽媽看著說，『啊，太瘦，不好看』，果然，媽媽就愛我的圓臉和雙下巴，要看到才覺得女兒有好好吃飯。」

蘇宗怡穿著短裙，露出招牌美腿，身材好到不科學。（圖／讀者提供）

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