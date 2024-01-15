台中山區一處廢棄蓄水池被生態愛好者蟲蟲（化名）發現至少13隻動物的屍體，而這並非個案，保育類動物台灣野山羊和石虎都曾被發現跌落廢棄蓄水池中，更有4隻貓頭鷹喪生同個蓄水桶內，倘若沒有被及時發現，只能在水泥空間中受困而亡，蟲蟲建議登山客將樹木或大石頭丟進池內，為動物們留下逃生通道。

據了解，台灣山區有許多果園，園主往往會興建蓄水池方便灌溉，但果園荒廢後，多數經營者離開前並不會將蓄水池填平或敲毀，因此成為動物奪命陷阱。這些蓄水池往往以水泥建構而成，由於壁面光滑，動物跌入後無處下腳，動輒1至2公尺的深度讓牠們無法跳躍離開，最終只能在恐懼和飢餓中被曝曬而亡，連珍貴的保育類動物都無法倖免。

石虎也是廢棄蓄水池的受害者之一，近7年間發生至少6起跌落案件，其中僅1隻被幸運救起，剩下的石虎都成為水泥墳墓的犧牲者。（圖／翻攝石虎保育大使阿虎加油臉書）

根據調查，近7年間發生至少6起石虎跌落廢棄蓄水池的案例，當中「最幸運」的石虎被救出時只剩1.7公斤，較正常體重少了將近一半，送往特生中心治療後恢復健康，但多數石虎被發現時往往已無力回天，更有石虎的四肢出現脫皮情況，疑似是試圖逃離卻屢次失敗留下的傷痕，讓救援單位無比心痛。

保育類台灣野山羊擅長攀爬和跳躍，但牠跌進蓄水池後照樣無法逃出生天，池壁上更留下讓人心痛的清晰刮痕。（圖／翻攝小鵂鶹生態工作室臉書）

蟲蟲提到，他前年曾在廢棄蓄水池中發現保育類的台灣野山羊屍體，而該水池內側池壁離地約2公尺，壁面上滿是清晰刮痕，比對羊腳後，確認是擅長跳躍和攀爬的野山羊在臨終前嘗試逃離，仍在一次次的跌落中含恨離世。

廢棄蓄水池對動物造成的傷害不僅限於陸域動物，連能飛翔的貓頭鷹都無法逃離魔掌。蟲蟲表示，他曾在一個蓄水桶中發現4隻貓頭鷹屍體，該蓄水桶空間狹小，貓頭鷹往往是為覓食而俯衝進入，卻因無法展翅而難以離開，最終成為犧牲者。

為了避免類似悲劇不斷發生，蟲蟲呼籲登山客若在山林間發現這類生態陷阱，可將附近的倒木、大石頭推入水池，堆出一條逃生坡道，好為這些珍貴的生命留下活路。

至於果園經營者未撤除水池致野生動物誤入而死亡，是否有違法問題？林業及自然保育署表示，私人農作場域原灌溉用蓄水池因久未使用或無人巡視，進而造成野生動物不慎掉落或受困其中，因原建造之設施使用目的係為灌溉農作蓄水之用，而非為獵捕野生動物，因此並未違反《野生動物保育法》。

林業及自然保育署強調，此類容易造成野生動物受困之設施如排水溝、集水井、靜水池與高聳的擋土牆等，該署已透過運用木（竹）材、棉繩網、石材等簡易的材料，於既有構造物增設生態友善設施，讓不慎落入的野生動物能自行脫困，也呼籲各類廢棄農園果園共同合作搭建人與野生動物友好的橋樑。

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