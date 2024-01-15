2024年總統及立委選舉結果出爐，民進黨賴清德以4成得票率當選總統，以及國會席次不過半，成為少數總統。前立委郭正亮認為，賴清德當選時，失望都寫在臉上，因為他是雙少數總統，而且國會沒有過半。未來若要完全照賴清德的意思推動政務，沒那麼容易。

郭正亮14日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，賴清德在確定當選時，失望都寫在臉上，因為他是雙少數總統，總統選舉他自己沒有過半，差距還蠻大的，差了10個百分點，而且國會也是少數。

郭正亮接著指出，賴清德未來要提出一個代表台灣多數的主張，就要先把雙少數給克服。賴清德會蠻失望的，因為相對於總統蔡英文得票率57%及國會過半。現在賴清德是40%及國會不過半，未來要完全照他的意思，沒那麼容易。因為跟陳水扁執政時差不多，就可以想像當年在推動政務時，遭遇的各種困難，所以一定要吸納在野黨的意見，不然幾乎沒有辦法推動任何事情。

郭正亮點出，這對台灣的現狀也是好事，因為賴清德個人因素使然，他還是會構成兩岸很大的風險，但總是有國會HOLD住他，那就會有一定的制衡力量。