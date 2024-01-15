趙少康下一步接這職務？ 蔡正元揭殘酷現實 @ChinaTimes

2024年大選落幕，國民黨輸掉總統選舉、贏了立委選戰，有人呼籲國民黨主席朱立倫應該辭職負責。至於未來的黨主席人選，國民黨副總統候選人趙少康也被點名。前立委蔡正元認為，趙少康的功勞很大，可是畢竟還是打敗了，就不宜去接黨主席。

主持人麥玉潔14日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中問到，國民黨主席人選，趙少康也被點名，因戰鬥藍席次增至21席。前立委郭正亮表示，趙少康已經說對黨務沒有興趣。媒體人黃揚明則認為，趙少康是參選人，敗軍之將不言勇。

蔡正元坦言，他承認趙少康的功勞很大，如果沒有趙少康、國民黨不分區當選人韓國瑜，保證侯友宜排老三，是他們把侯友宜拉高8、9個百分點，所以趙少康有功勞。可是畢竟還是打敗了，就不宜去接敗戰的黨主席。

蔡正元認為，趙少康的「戰鬥藍」，只是一個品牌標籤，就是個口號，讓大家努力為國民黨戰鬥。因此，他認為，趙少康可能喊不動國民黨的地方諸侯。