球王喬柯維奇（Novak Djokovic）費了一番手腳才搞定首輪的18歲小將，他另外還受到一些場邊的干擾。根據澳網今年開始的新規定，現場觀眾可以在每一局結束後進出球場，喬帥當然是被安排在最大的羅德拉沃球場（Rod Laver Arena），可容納1.4萬人，幾乎就是隨時有人在移動。

喬柯維奇說：「我沒聽說這樣的新規定。我明白這個決定是為觀眾著想，改善他們的體驗，我們本來就是打給他們看的，我們希望球迷在場上獲得一個難忘的經驗。我必須說這很困難，我能理解，但在我的整個生涯，我已經習慣另一種現場氣氛，當這個被改變了就有一點混亂，令人分心。」

以前的規定是等到每次選手換場時（奇數局打完），觀眾才能進出，選手可以休息90秒，現在則是每局都開放觀眾移動。喬柯維奇說：「為了等待觀眾到達他們的座位，我們浪費不少時間。我不知道這是否最好的規定，但我明白從球迷的角度來看，他們也不想等待，他們想在比賽的每一次得分進場。」

這場比賽大戰4個小時，除了是因為對手普里茲米奇（Dino Prizmic）頑強抵抗，可能也被新的進場規定耗費額外的時間。喬柯維奇6比2、6比7（5）、6比3、6比4獲勝。