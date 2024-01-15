前民進黨黨主席施明德今（15）日凌晨肝癌病逝，享壽83歲。資深媒體人陳文茜發文悼念施明德為「永遠的革命領袖、黨主席、反貪腐運動家」。許多網友也回文不捨的表示「民主的鬥士」、「感謝施主席為台灣爭取的民主自由，是真正台灣最值得尊敬的政治家」。

臺北榮總發布新聞稿寫到，施明德前主席於1月15日凌晨病逝於台北榮民總醫院，享壽83歲。院方尊重家屬的安排，提供必要的協助並妥善處理善後事宜。施前主席安詳辭世，家屬感謝社會各界的關心。

陳文茜今早臉書發文轉貼台北榮總醫院新聞稿，並表示「2024年凌晨1:37分，永遠的革命領袖、黨主席、反貪腐運動家施明德閤上他的眼睛，辭別他深愛的土地」。

前民進黨主席施明德（指揮車，中）曾發起百萬人民反貪倒扁運動，「紅衫軍」靜坐凱道，要求陳水扁下台。（本報資料照片）

許多網友一早聽聞消息也不捨，並紛紛留言表示「民主奮戰的鬥士，無懼強權的壓迫，勇敢堅毅宣揚自由和平從未停歇」、「為這塊土地付出青春的英雄，向您致敬」、「永遠的鬥士」、「感謝施主席為台灣爭取的民主自由，是真正台灣最值得尊敬的政治家」、「謝謝您曾經為這塊土地努力」、「用一生捍衛台灣民主自由的政治家，謝謝您為台灣的付出」。

施明德為1941年1月15日出生於高雄；依中央社報導，施曾任立委、民進黨主席、民進黨首席中常委、台灣人權會會長、亞洲自由民主聯盟主席、新台灣研究文教基金會董事長、美麗島雜誌社總經理；1979年美麗島事件爆發，施明德先逃亡後被捕入獄，於1980年軍法大審中遭判死刑並褫奪公權終身，後因國際壓力下改判無期徒刑。李登輝總統1990年上任後，對美麗島事件政治犯頒布特赦令。2022年促轉會撤銷施明德等人刑事有罪判決。