燦星旅2023年12月自結合併營收1.29億元，月增29.13％、年增達近3.24倍，登近4月高、創近8年同期高。使第四季合併營收3.51億元，僅季減9.93％、年增達7.25倍，為近6年同期高。全年合併營收10.97億元、年增達近12.42倍，創近4年高。

燦星旅在本業虧損顯著收斂、配合業外收益跳增挹注下，去年前三季歸屬母公司稅後淨利1045.7萬元、每股盈餘0.15元，雙創近8年同期高。

受惠日本秋田直飛包機挹注，帶動12月營收顯著回升，使第四季淡季營運持穩高檔，全年轉虧為盈、終止連8虧有譜。

燦星旅總經理殳蓁蓁表示，公司在她2022年3月上任時僅有43名員工，至今已擴充至121名。為穩固客源和機票供應，去年成功開通泰國普吉島、日本高知及秋田等3條直航包機包銷，成效卓越帶動平均月營收逾1億元。

為使公司更親近同業及旅客，燦星旅辦公室去年12月21日自汐科遠雄搬遷至北市民生東路二段的市中心地區，距離捷運行天宮站僅需步行6分鐘，有助於人力招募。公司12日舉行喬遷茶會，邀請航空公司、供應商、同業及公會和企業客戶等各界嘉賓參加。

燦星旅透過包機包銷業務爭取更多長期合作機會，去年以中長期包機成功打下基礎，成為確保銷售穩定的重要因素。展望2024年，公司規畫擴大包機業務，並致力優化既有航班，同時進行短期年節包機，以進一步提升銷售效能。

燦星旅指出，今年將持續直航日本高知及秋田，自3月底至明年3月底維持每周2班，前者每周三、六出發共103班、後者每周四、日出發共105班。泰國普吉島則自4月30日復航，每周自2班增至3班，每周二、四、六出發共143班，並調整為5天和6天為主軸。

除了擴大包機包銷業務，以延續去年營收成長及獲利成果外，燦星旅表示，今年計畫增設新北2家，及桃園、竹北、中部共5家分公司，將據點自5家增至10家，並攜手同業深耕合作，以共同開拓廣大顧客旅遊業績目標。