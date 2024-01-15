民進黨立委鄭運鵬連任失利，但因在競選期間帶著兒子「德德」掃街，兒子的顏值意外成為話題，引起網友討論，連鄭運鵬本人都透過臉書開玩笑：「搜尋引擎可以尊重一下『鄭運鵬』本人嗎？怎麼跑出來都變成隔代遺傳的內容？」其實連任成功的立委林俊憲在2019年曾參觀鄭運鵬的辦公室，當時德德不知道在拍攝，默默坐在鄭運鵬的座位上，直到鄭運鵬轉身才驚覺兒子入鏡，更爆料已有許多人搶著要嫁給兒子。

從曝光中的影片可以看到，鄭運鵬的辦公室有兩尊關公，牆上掛著職務任命狀，書架上擺滿鋼彈公仔，就在林俊憲研究蒐藏的同時，鄭運鵬發現兒子德德坐在他的座位上，驚喊：「啊！你在這邊幹嘛？你要入鏡嗎？」原本德德以為僅是聊天，沒想到意外入鏡，德德趕緊起身說：「他現在在錄影喔？」隨即離開畫面。

德德從小就擁有高顏值，時常進出爸爸的辦公室，人見人愛，讓大家搶當媳婦。林俊憲直呼，有很多女委員是德德的粉絲，大讚：「鄭運鵬他兒子，小帥哥，超級小帥哥！」鄭運鵬則爆料：「還有女委員號稱要嫁給我兒子，吳思瑤欲做阮媳婦，欲驚死人！」