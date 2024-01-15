民進黨前主席施明德肝癌復發，今（15）日凌晨病逝，享壽83歲，財團法人台灣癌症基金會表示，肝癌早期通常沒有症狀，又被稱為 「沉默殺手」，肝病防治學術基金會提醒，罹患肝癌可能出現5大症狀，包括上腹部脹痛；疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕；黃疸；下肢水腫、腹水、吐血；急性腹痛等，一有相關症狀應立即就醫，以免延誤治療。

台灣癌症基金會指出，肝癌又稱為沉默殺手，引起肝癌的主因為B型肝炎及C型肝炎，有一部份人會變成慢性肝炎，慢性肝炎則會導致肝硬化，最後惡化成肝癌。

台灣癌症基金會說，各種化學或天然致癌物也和肝癌的發生有關，醫學研究已證實黃麴毒素會增加B型肝炎患者罹患肝癌的機會；另外酗酒則會導致酒精性肝炎、肝硬化等，也會增加致癌危險。

台灣癌症基金會提醒，日常生活要避免飲酒過量、濫用藥物及可能被化學致癌物污染的食物，以免加重肝臟負擔，高危險群包括罹患肝硬化、B肝、C肝及有肝癌家族史者。

肝病防治學術基金會表示，罹患肝癌可能出現5大症狀，包括上腹部脹痛；疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕；黃疸；下肢水腫、腹水、吐血；急性腹痛等，一有相關症狀應立即就醫，以免延誤治療。

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