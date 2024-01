2項研究分別為量子所所長謝明修、研究員林鼎鈞及Adam Wills提出的「Geometrically Local Quantum and Classical Codes from Subdivision」,及由謝明修、林鼎鈞攜手加州大學戴維斯分校的「A new operator extension of strong subadditivity of quantum entropy」。

林鼎鈞正在美國加州大學聖地亞哥分校(UCSD)攻讀物理博士,學術興趣在結合物理與計算機理論來解決量子計算難題。Adam Wills為英國劍橋大學數學系碩士畢業,學術興趣在從數學角度切入解決量子計算、量子糾錯等問題。2位目前皆為量子所海外實習計畫成員。

謝明修表示,前者研究的主要貢獻,在於建構具最佳能量屏障且幾何局部的編碼。此量子低密度同位檢查錯誤更正碼,目的為保護量子信息免受噪音和錯誤影響,且解碼器操作僅涉及少量且空間局部的量子位元,降低測量錯誤機率。

謝明修指出,此次開發的編碼構建更明確簡單、更容易理解和應用,並討論應用於古典編碼的可能性。這些對應的傳統編碼可用於保護日常技術中的訊息,如PC及智慧手機。總體而言,此成果大大推進編碼理論領域,對量子和古典訊息處理具實際意義。

而量子系統與過往古典系統有很大不同,瞭解其行為對發展量子電腦等新技術至關重要。後者研究提供描述不同子系統間關聯性的新數學不等式,有助了解量子系統的運作方式,及分辨是否可能解決古典電腦難以或無法解決的問題。

量子計算研討會為量子計算理論最具聲望的頂級研討會,年度相關重要成果均會在此研討會以口頭報告形式進行發表。於13~19日舉行的QIP 2024,將共同討論最前瞻理論及實驗進展,主題包括量子資訊、量子密碼學、量子糾纏、量子糾錯及量子演算法等。