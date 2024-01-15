要大降溫了！台灣大學大氣科學博士林得恩表示，今年1月最強冷空氣將在周日報到，歐洲模式模擬指出，寒冷會持續至少5天，一天比一天冷，最冷時刻在下周四（25日），強度甚至預估達寒流等級，台北氣象站預測溫度在10度以下。

林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，今、明受東北季風影響，環境水氣明顯增加，桃園以北、基隆及宜蘭地區有短暫雨，竹苗及花東地區亦有局部短暫雨，其他地區則仍維持多雲到晴天氣。氣象署指出，周三到周五（17至19日）東北季風減弱，各地氣溫逐日回升，周六（20日）鋒面通過及大陸冷氣團南下。

林得恩表示，根據今晨歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，周日（21日）起大陸強冷空氣開始南潰，寒冷會持續個好幾天，至少冷到下周四（25日），且一天比一天冷。

林得恩說，目前模式模擬冷空氣的強度大多已超過「強烈大陸冷氣團」等級，甚至有部分模式已經達到「寒流」等級，但因屬末期的模式模擬，仍需持續追蹤觀察最新的調整變化。