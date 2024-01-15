高芙在IG限動批評美國網協的海報太醜。（翻攝自網路）

美國網協為了替自家選手打氣，製作一張美國種子選手聯袂出征澳網的卡通圖，但是大家看了不免目瞪口呆，因為人物實在太醜了。繪師使用的是尼克通1998年《The Wild Thornberrys》的畫風，慘遭女將高芙（Coco Gauff）奚落：「這是我看過最爛的東西，畫師像是故意讓我們每個人都醜到爆，這種美術風格在卡通看來很酷，但不該用在聲援海報裡。失敗。」

幾位「受害者」包含女網第4種子高芙，第5種子佩古拉（Jessica Pegula）、第27種子納瓦羅（Emma Navarro），以及男網第12種子佛里茲（Taylor Fritz）、第14種子保羅（Tommy Paul）、第16種子薛爾頓（Ben Shelton）、第17種子提亞佛（Frances Tiafoe）、第29種子柯達（Sebastian Korda）。

高芙和提亞佛是黑人很容易辨認，但是其餘選手醜到不知誰是誰了，還有一個醜得像蜥蜴嘴的很可能是薛爾頓。除了高芙在IG限動狠狠嘲笑一番，佩古拉也在Ｘ平台寫道：「哈哈，我們都醜到爆了。」

美國網協很快下架了那張海報。其實高芙說過自己是個動漫迷，她的Ｘ平台大頭照也是尼克通《降世神通》的角色，可見美國網協的方向沒錯，單純只是選材太醜了。今年19歲的高芙出生於2004年，卡通《The Wild Thornberrys》的年代對她可能有一點早。