民進黨前主席施明德生日辭世 臉書最後貼文悲痛喊「10字」 @ChinaTimes

民進黨前主席施明德今（15）日凌晨病逝，享壽83歲，今天也恰巧是他的生日。施明德兩女兒施蜜娜、施笳今也在施明德臉書上發文表示，每年的這天，施明德總會對深愛他的人們道別，把每次生日當作最後一次，「現在才懂得，這是爸爸多麽溫柔體貼的、充滿愛的表現」。

施明德兩個女兒施蜜娜、施笳今在施明德的臉書發文，首先先謝謝大家的關心，並提到施明德在生日的這一天啟程，與等待他的家人、一同出生入死的戰友們團聚，「不管是在此岸或是彼岸，他都不曾孤單」。

文中還提到，每一年的一月十五日，施明德總是會對深愛他的人們道別，把每一次的生日當作是最後一次，「現在才懂得，這是爸爸多麽溫柔體貼的、充滿愛的表現；我們沒有遺憾，只有完整的、完美的愛」。

此外，施明德女兒表示，施明德沒有忌日，只有生日，他一生所捍衛的精神和價值，只會不斷在世界裡誕生、長長久久的茁壯。

施明德女兒在文末也特別感謝台北榮總醫療團隊的所有成員，每一位醫師、護理師、技師等等，對施明德傾盡全力的努力與支持。

至於施明德的後事，施明德女兒表示會擇期發布消息。