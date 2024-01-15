苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」消防急救援

苗栗縣苑裡鎮新復里一間KTV，今（15日）上午6時55分發生火警，建築物遭火舌吞噬，濃煙不斷竄出，消防獲報後出動三義、第四、苑裡、通霄等4分隊，到場立即佈水線灌救，目前火勢已撲滅，尚無傳出人員傷亡，詳細起火原因及財物損失尚待釐清。

苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」，消防急救援。(民眾提供)
苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」，消防急救援。(民眾提供)
苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」，消防急救援。(民眾提供)
苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」，消防急救援。(民眾提供)
苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」，消防急救援。(民眾提供)
苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」，消防急救援。(民眾提供)
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