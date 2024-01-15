苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」消防急救援 08:252024/01/15 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」，消防急救援。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」消防急救援 訂閱影音： 中時新聞網 苗栗縣苑裡鎮新復里一間KTV，今（15日）上午6時55分發生火警，建築物遭火舌吞噬，濃煙不斷竄出，消防獲報後出動三義、第四、苑裡、通霄等4分隊，到場立即佈水線灌救，目前火勢已撲滅，尚無傳出人員傷亡，詳細起火原因及財物損失尚待釐清。 苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」，消防急救援。(民眾提供) 苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」，消防急救援。(民眾提供) 苗栗苑裡KTV火警！火舌吞噬建築「竄濃煙」，消防急救援。(民眾提供) 獨》維吉尼亞軍校畢業任官半年 海軍陸戰隊少尉車禍傷重拔管 三重警舉槍自戕亡！資深媒體人揭「警界制度漏洞」 北市環南市場又噴泡沫雨 市場處：明清查消防系統 #苗栗 #苑裡 #KTV #濃煙 #火舌 也許您會感興趣 推薦閱讀 2女1男爬鳶山天黑迷路 消防人員抵現場救援 14:442024/01/15 社會 大寒遇水瓶時代！3星座能連旺20年 名、權、利三收 14:312024/01/15 運勢 春節煙火高峰期 桃消防火座談向移工喊話2件事 21:372024/01/16 社會 大學學測20日登場！苗縣考生1496人 19日開放看考場 15:332024/01/16 生活 苗栗山區救援事故頻傳 2人迷路1人打獵腳受傷 13:522024/01/15 社會 板橋鐵皮工廠火警！大量灰白煙不斷竄出 大批人車馳援灌救 11:442024/01/15 社會 苗縣營養午餐加碼10元 推廣「吃在地、食當季」 16:112024/01/15 生活 苗縣弱勢子女幸福存款擴大至30戶 4年最高可領回19萬2千 16:002024/01/15 生活 《苗栗玩透透》旅遊專刊出刊 男星獲邀任最佳代言人 13:242024/01/16 生活 男子獨攀南庄加里山 被發現時無生命跡象 09:022024/01/15 社會 高雄離奇自撞車禍 駕駛身亡 女乘客驚嚇意識清醒 09:222024/01/15 社會 桃消史上第一位女性大隊長！陳莉婷今就任 女力出線 18:552024/01/16 社會 遊覽車駕駛擦撞護欄 轎車遭波及「車頭全毀」2人送醫 13:332024/01/14 社會 宜蘭龜山島驚傳火燒船 驚恐畫面曝「濃煙直衝天際」 13:212024/01/14 社會 台東消防節慶祝大會 表揚41人、新31人 19:072024/01/15 社會 桃園小小消防3年跑完196校 張善政體驗這關一度卡關 18:182024/01/15 生活 表揚優秀鳳凰楷模 陳建仁：感謝警義消英勇付出 17:262024/01/16 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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