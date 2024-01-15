小編今（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台灣總統大選落幕，台股不確定性因素消失，有望出現新一波反彈，其中16檔早已獲得法人出手布局，預料將成為關注焦點。

【1】16檔低接買盤鎖碼股 選後行情熱

大選後市場不確定因素消除，法人預期台股將走出新一波反彈，投資建議鎖定上周K線留下影線、整周漲幅仍是正向，且法人大舉逢低介入布局的「低接買盤鎖碼」股，計有廣達（2382）、技嘉（2376）等16檔，預期選後台股回歸基本面，將成為市場追逐焦點。

【2】台積18日法說 外資提八問

晶圓代工龍頭台積電法說會18日登場，繼大立光上季毛利報佳音、激勵股價上漲，外資對台積電前景寄予厚望，提出2024年全年營收預測、先進製程發展、海外設廠進度等八問，牢牢吸住全球機構法人目光。

【3】電信三雄獲利爭霸白熱化

台灣大2023年12月1日正式合併台灣之星後，新台灣大2023年12月單月稅後純益在一次性處分利益挹注下、較前一年同期倍增，推升單月每股稅後純益（EPS）達到0.61元。中華電（2412）因認列投資性不動產減損、使得12月EPS衰退至0.30元。電信單月每股獲利王寶座，由台灣大超車中華電，也為2024年新電信三雄營收、每股獲利王寶座，點燃新霸主爭奪戰火。

【4】軍工、重電、碳權等 14檔政策題材股 外資先卡位

台股上周五（12日）選前最後一天收小跌，但外資押寶選舉行情，逢低卡位，盤面上與軍工、重電、碳權等政策題材股表現不俗，成為支撐市場人氣，航運股、造紙、綠能環保、電機機械等指數逆勢上漲，政策指標股漢翔（2634）、華城（1519）價量齊揚，股價先表態。

【5】台積鏈 營運續旺

半導體今年景氣回春，台積電2024年資本支出上看300億美元以上，維持高檔。外資法人預估，台積電積極擴充先進製程及封裝產能，將帶動供應鏈包括廠務漢唐、帆宣，先進製程耗材家登、意德士及測試廠閎康、汎銓等受惠。