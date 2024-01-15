苗栗縣一名楊姓男子是聯結車駕駛，但駕照已經被吊銷，2022年7月1日凌晨3時許，他無照駕駛營業半聯結車，從桃園載運土方至雲林縣後，同日上午8時許返回桃園，上午9時許行駛台61線快速道路，途經苗栗縣通霄鎮台61線北上122公里匝道口前，疏未注意車前狀況，且因服用毒品後操控車輛能力已受影響，衝撞工程車，導致2名工人全身重創傷重慘死。

法院審理，楊男坦承無照駕駛以及未注意車前狀況，才會導致2名工人被撞傷重不治死，但否認有有在警方採尿前96小時內，施用毒品甲基安非他命，也否認有因服用毒品不能安全駕駛致人於死的犯行。

楊男辯稱，我施用甲基安非他命的日期，是在2022年6月25、26日這兩天休假時，我施用甲基安非他命的時間，已超過採尿前96小時，當時我開車準備下通霄匝道口時，因為想抽菸才會低頭找打火機，沒注意前方是轉彎處，所以才撞上2名工人，車禍發生和施用毒品沒有關係。

法官檢視採尿檢驗報告，警方採集楊男尿液後，經送中山醫學大學附設醫院檢驗科藥物檢測中心以免疫學分析法-EIA初步檢驗後，再依氣相層析質譜分析法-GC／MS確認檢驗，結果確呈安非他命陽性（檢出濃度為3,213ng/mL）、甲基安非他命陽性反應（檢出濃度為18,774ng/mL）。

法官認定，楊男確有在2022年7月1日下午5時18分，警方採尿時間回溯96小時內（不含車禍發生時起至採尿時止之期間），施用第二級毒品甲基安非他命。

法官審酌，楊男明知施用第二級毒品甲基安非他命後，因該毒品藥性作用下，會使其駕車之操控力及反應能力均降低，不能安全駕車行為所衍生之高度潛在危險性，竟仍無照駕駛營業半聯結車上路，罔顧公眾安全，最終釀成重大交通死亡事故，造成2位被害人死亡。

法官日前依法判決，楊男犯施用第二級毒品罪，累犯，處有期徒刑5月，可易科罰金。又犯服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，累犯，處有期徒刑6年。可上訴。

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