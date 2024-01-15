民進黨立委鄭運鵬連任失利，他的帥兒子「德德」的顏值意外成為話題，引起不少討論，一夜之間社群追蹤人數從1000飆到5萬以上，粉絲們更改叫鄭運鵬「德德爸」及「國民公公」，不過也有一派網友認為17歲德德帥度只能排第二，第一名還是真正的「國民女婿」羅一鈞。

現年45歲羅一鈞是疾管署副署長，因為出眾的口條與誠懇端正的外型，疫情期間天天在記者會上更新國內疫情資訊，提醒民眾防疫措施，也對醫護溫暖喊話，專業又溫暖的形象深植人心，尤其仍是黃金單身漢，被婆媽封為「國民女婿」，而ICU醫師陳志金還曾透露每次記者會，羅一鈞都是最早到最晚離開，還會把椅子歸位，被讚教養好。

就連主持天后小S也被他煞到，當時防疫女神賈永婕霸氣自掏腰包訂購100台PAPR（動力濾淨式呼吸防護具），她透露小S大方捐贈20台，但還有另一個要求就是「希望能和羅一鈞聊天」，笑翻大票網友，被網友開玩笑狂虧，「羅副好不容易坐到第一排，小S你不要又把他嚇跑了」。

事實上，羅一鈞的「國民女婿」這個稱號，其實是鄭運鵬帶起的，先前他看指揮中心記者會時，隨手寫下心得，表示：「每天看指揮中心記者會，都會覺得羅一鈞是那種丈母娘們會喜歡的好女婿型高材生」，羅一鈞從此被冠上「國民女婿」的稱號，收穫不少女粉絲，而且橫跨許多年齡層；如今鄭運鵬17歲兒子「德德」成了新任國民女婿，有一派女性網友笑稱：「德德是二號，一號是羅一鈞」。