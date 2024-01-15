民進黨前主席施明德1月15日凌晨辭世，享壽83歲；1月15日也是他的生日。施在台灣民主化過程中佔有重要地位，他與妻子陳嘉君對兩位女兒的教育，更跳脫一般框架。女兒施蜜娜、施笳自小學3、4年級起自學，導師陣容堪稱「內閣級」。

陳嘉君是當年野百合學運決策成員，她曾接受《中國時報》專訪，坦言不鼓勵在家自學，但台灣的教育對他們來說是一個很大的噩夢，「台灣教育不是教人勇敢，而是守規矩；不指導孩子們主動探索世界，反而把人放進機器，施予罐頭教育，然後畢業、滾蛋」。

陳嘉君與施明德選擇自力救濟成立「施塾」，讓兩女兒自學，翻開課程表，導師陣容華麗無比，教中文的是建中退休老師呂榮華、前立委姚立明教歐洲史和法學、金管會前委員林忠正教經濟、陸軍前司令胡鎮埔教國防安全、媒體人陳文茜教近代史。

《中國時報》報導，當施明德夫婦邀請專業領域人士在家開會時，即使議題涉及國家主權、兩岸，也會要女兒旁聽。兩名女兒的自學成果，施蜜娜曾就讀世界排名第3的帕森設計學院、施笳於2018年錄取史丹佛大學。