After missing 16 games, Warriors star Draymond Green is expected to return vs. Grizzlies in Memphis on Martin Luther King Jr. Day Monday, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/Q13vFRbJ85 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 14, 2024

終於解除無限期禁賽的勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林，15日被《The Athletic》權威記者查拉尼亞搶先爆料，即將結束這次16場禁賽(勇士剛好只拿8勝8敗)，確定16日勇士客場出戰灰熊比賽重新歸隊上場，關鍵還是這次追夢能夠保持「冷靜」打球多久！

卓雷蒙格林本季先對灰狼中鋒戈貝爾「鎖喉」，接著又故意揮拳擊中太陽中鋒紐基奇，換來聯盟與勇士處罰無限期禁賽，他在禁賽期間選擇暫時遠離球隊，且進行心理諮商，跟聯盟、球隊、球員工會代表開會，終於換來解除無限期禁賽，如今將重返球場。

但在即將回歸前夕，卓雷蒙格林在社群媒體上分享自己數據，因為根據統計，在NBA史上只有喬丹、詹姆斯、皮朋、賈奈特、卡爾馬龍與賈霸，能在總得分、籃板、助攻、抄截與火鍋等數據全都高於卓雷蒙格林，也讓他不禁炫耀，「人們會恨我，但事實就是事實，繼續讓人們印象深刻吧，我就是如此出色！」

從這種發布自我炫耀的社群動態來看，卓雷蒙格林的心態似乎並未出現太多改變，儘管他先前禁賽時間相當低調，且強調自己確實渴望乖乖回來打球，只是假如他的情緒控管問題還是沒有獲得真正解決，他再次出現脫序動作恐怕也是時間早晚問題。