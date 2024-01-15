韓國女團aespa即將於16日來台，此次不僅會舉辦兩場簽售會，更將出席明基佳世達集團尾牙進行表演，當時消息曝光後立即引起台灣粉絲暴動；然而，日前 aespa隊長Karina（劉知珉）的個人IG追蹤數突破千萬，成為最快達成千萬追蹤的四代女偶像。

Karina於去年5月22日開設個人IG帳號起至今，僅花費了235天的時間便突破千萬粉絲追蹤，也是4代女團中繼IVE張員瑛、LE SSERAFIM宮脇咲良後，第三位達成此成就的女偶像。

Karina IG粉絲破千萬。（圖／ 擷取自Karina IG）

事實上，Karina自出道以來除超強唱功外，猶如AI般的精緻美貌更是獲得許多人關注，甚至被封為「比AI更美的女神」，且除臉蛋外，她的好身材也被公認是韓國偶像裡最好之一，由於四肢纖細的她卻擁有豐滿上圍，因此被形容「漫畫般的完美身材」；其中最經典的，便是她在《Salty & Sweet》的一場打歌舞台上，即使全身包緊緊，但上衣貼身設計仍讓她的好身材藏不住，僅幾秒的片段就讓大家重複看了好幾十遍。

run run run kitty kitty run run pic.twitter.com/egrUow97u0 — karina pics (@karinaspics) May 11, 2023

此外，她日前在社群上發出的工作幕後照中，可見她穿著粉色紗質V字連身裙，微微的上帝視角拍攝，讓KARINA胸前的I字線曝光，另一張KARINA的側面照中隱約還可看出她平坦的肚子有腹肌線條，短短幾天貼文便吸引近300萬人朝聖。