最青睞13檔個股並給予「買進」評等，包括：台積電(2330)、南亞科(2408)、京元電子(2449)、祥碩(5269)、聯發科(2454)、華碩(2357)、廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)、大立光(3008)、富邦金(2881)、遠傳(4904)、儒鴻(1476)等。

外資指出，預期台指數將在2024年繼續上漲，受益於2024/25年穩健的盈利增長，以及庫存週期改善和人工智慧的結構性增長所推動。外資建議投資於成長、周期和高股息率的股票。首選先進的晶圓廠、後段製造商、選擇性的人工智慧供應商和服裝製造商。也建議在FED降息時，持有保險和電信公司的部位，因為它們的股息率可能變得有吸引力。

在選後的國際記者會上，賴清德表示，他將繼續遵循前任蔡英文總統的外交和國防政策。因此，外資預期兩岸關係的政策指引將保持現狀，並預計在短期內進展有限。同時，由於民進黨在立法院未贏得50%以上的席次，賴清德可能面臨更大的挑戰，需要在政策支持方面更加努力，並受到比前任更多的立法院關注。