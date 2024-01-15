台灣副總統賴清德角逐總統職位贏得最後勝利，打破了8年政黨輪替的魔咒，使民進黨實現了連續第三個任期的執政，但該黨在立法院也失去多數優勢，這可能減少賴清德對中國採取激進立場的風險，但也可能導致其支出計劃受阻。

北京當局雖然稱賴清德是分離主義者和「徹底的麻煩製造者」，但在台灣選後發表的談話卻偏向溫和，沒有提及賴清德的名字，並表示大選結果顯示民進黨「無法代表台灣的主流民意」。

由於民進黨在議會未能掌控多數席次，分析師認為政策可能陷入癱瘓的疑慮恐將在本周給台股帶來衝擊。過去一年多來，台股已上漲25%。

然而這個結果也讓投資人鬆了一口氣，他們擔心立場強硬的賴清德可能推動臺灣正式宣告獨立並引發台海衝突，進而衝擊全球半導體產業。賴清德已經否認這一點。

台灣生產全球60%的半導體以及90%最先進的晶片，一旦台灣的半導體供應受阻，全球如AI等科技與經濟發展勢必將受到重創。

法國投銀Natixis駐香港亞太首席經濟學家Alicia Garcia Herrero表示，可以想像市場反應將是負面的。市場可能解讀為臺灣政府的弱勢、面臨來自中國大陸的諸多外部風險，以及因未能掌控立法院而面臨許多內部風險。但賴清德「四平八穩」的勝選演說與議會僵局可能使中國不會做出反應。如果中國什麼都沒做，也許市場會認為這沒什麼大不了，就可能保持正面態度。

雖然投資人預期本周台灣股市、甚至匯市可能出現一些反射性賣壓，但在新政府就職前，投資人可能採取觀望立場。

立法院將於2月1日開議，而賴清德內閣將於5月20日就職。

BNY Mellon Investment Management亞洲宏觀與投資戰略部門主管Aninda Mitra預期，來自臺灣政治人物、北京以及美國政界，未來幾天料將出現激烈的政治口水戰和其他短期的騷動。

新加坡瑞穗銀行亞洲（除日本外）首席經濟學家Vishnu Varathan表示，在總經和地緣政治方面，我認為從全球角度來看，不會出現巨大的漣漪。但民進黨失去議會多數是一個更嚴重的問題。由於陷入僵局的可能性升高，台幣可能受到一點衝擊。Mitra表示，現在需要更加關注的是台灣新政府的戰略性政策與其內部的凝聚力，「他們會試圖平衡與中國和美國的關係，還是會遠離其中一方？現在要明確回答這些問題仍為時過早」。