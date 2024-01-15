澳網女單衛冕者莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）首輪就成為晚場賽程的受害者，她被安排在主賽場羅德拉沃球場（Rod Laver Arena）出賽，但是前面還有球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在使用球場。喬帥在晚場整整打了4個鐘頭，輪到莎芭蓮卡開打時已經接近午夜，觀眾席散去一大半。

莎芭蓮卡快馬加鞭，僅22分鐘就以6比0拿下首盤，第二盤也是差不多半小時以6比1獲勝。雖然她打得飛快，但時間還是太晚，賽後記者會因此被取消，對於堂堂女單衛冕者實在很不公平。

位於南半球的澳洲現在是夏天，氣候炎熱，長時間的比賽在晚場比較涼爽，但賽事愈打愈晚的情況益發常見。男子職網ATP、女子職網WTA的新規定要求在晚上7點半開打，不得晚於夜間11點，但是賽事舉辦地墨爾本公園仍有賽程安排的困難，畢竟是男女合站的大賽，男子比賽又可能打個沒完。

去年澳網男單，英國名將莫瑞（Andy Murray）與地主選手柯基納吉斯（Thanasi Kokkinakis）苦戰5小時45分，跨夜打到凌晨4點。莫瑞當時說：「如果我的小孩是球僮，他們被迫工作到隔天早上5點才回家，我會非常生氣。」