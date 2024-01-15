藝人大牙（周宜霈）指控11年前遭前老闆黑人（陳建州）性騷，遭陳反控加重誹謗，台北地檢署認定大牙PO文時有相當確信其為真實，沒有故意捏造虛偽事實，罪證不足，去年12月不起訴大牙。陳建州因未法定期限內，聲請再議，因此大牙獲不起訴處分確定。

去年6月27日，大牙在臉書PO文指控2012年遭當時的老闆陳建州利用2人同赴香港出差時性騷，陳先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」，之後還以要討論事情進她房間後，從身後環抱她，要求發生關係。

黑人先對大牙提告求償1000萬，之後改向北檢提告加重誹謗，大牙成為台灣＃MeToo運動裡首位挨告的「受害者」。事後大牙表示已赴香港報案。

檢方傳喚大牙前後任經紀人、化妝師及姊妹淘貝童彤等證人，均證稱大牙多年前就持續提及遭黑人騷擾，且敘述時情緒憤怒、哽咽，認定大牙是有相當理由確信其為真實，並非故意捏造虛偽，且她PO文所提內容不僅是私德領域，亦與公益有關，去年12月19日不起訴大牙。

依《刑事訴訟法》規定，告訴人若對檢察官作出的不起訴處分結果不服，可在收受處分書後的10天內向二審檢察機關聲請再議。

據了解，黑人聲請再議的期限是至上周五（12日），但黑人未在12日期限前提出聲請，因此大牙獲不起訴處分確定。